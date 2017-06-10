Tanju Çolak gözaltında

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sabah saatlerinde eski Milli Futbolcu Tanju Çolak'ın Beşiktaş'ta gözaltına aldı.

Çolak'ın gözaltına alınmasına yönelik kararın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Çolak'ın Ankara'ya gönderildiği belirtildi.

"KAÇAKÇILIK"TAN HAPİS YATTI, FUTBOL HAYATI BİTTİ

Operasyonda gözaltına alınan Tanju Çolak daha önce kaçakçılık yaptığı gerekçisiyle 23 ay hapiste kalmıştı. Tanju Çolak'ın özel vekaletle satın aldığı Mercedes marka otomobilin kaçak olduğun belirlenmişti. Ağır Ceza Mahkemesi Tanju’ya 9 yıl hapis cezası vermişti. Tanju bu sırada yurt dışına çıkmış ancak 1994 yılında Makedonya’yada yakalanmış ve Türkiye’ye iade edilmişti. Tanju cezasını çekerken yeniden yargılanma yolu açılmış, Saray ve Bayrampaşa Cezaevleri’nde yattığı 23 aylık hapis cezasının ardından 28 Şubat 1995’te salıverilmişti.

Tanju Çolak bu olayın ardından futbol hayatını noktalamak zorunda kalmıştı.

TANJU ÇOLAK KİMDİR ?

Tanju Çolak 10 Kasım 1963, Samsun'da doğmuştur. Santrafor mevkinde görev almış Türk eski millî futbolcu. Süper Lig'de 240 golle en çok gol atan 2. futbolcudur.

Kulüp kariyeri

Futbola 10 yaşında Samsun Yolspor'da başladı. Daha sonra Samsunspor'a transfer olan, Tanju Çolak, 2'si 1.Lig olmak üzere 5 kez üst üstte, toplamda da 7 kez gol kralı olmuştur.

Samsunspor'da 2 defa 1.Lig'de, 2 defa da Süper Lig'de olmak üzere 4 kez üst üstte gol kralı olmuştur. (1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87) oldu. Bu başarılarından sonra 1987-88 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Galatasaray formasıyla ilk sezonunda 39 gol atarak kariyerinde 5., Süper Lig üçüncü defa gol krallığına ulaşırken hem Metin Oktay'a ait bir sezonda en çok gol atma rekorunu kırdı, hem de Avrupa liglerinde o yıl en çok gol atan futbolcu unvanını aldı. 1988-89 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynayan Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Tanju Neuchatel Xamax ve AS Monaco FC'ya attığı gollerle takımı sırtlayan oyuncu oldu. 1989 yılında Zico'nun jübile maçında Tanju Çolak turnuvanın karmasında yer almayı başardı. 1990-91 sezonunda dördüncü gol krallığına ulaşmasıyla kariyerinin zirvesine ulaştı.

1991-92 sezonunda olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe forması ile de aynı başarısını sürdüren Tanju, 53 maçta 50 gol attı ve 1992-1993 sezonunda beşinci ve son kez gol kralı oldu. Cem Uzan'ın İstanbulspor'u satın almasının ardından, astronomik bir yıllık maaşla 1.Ligde mücadele eden İstanbulspor'a transfer oldu. Çolak, 1994'te, kaçak Mercedes davası nedeniyle aldığı hapis cezası yüzünden, mecburen 1994'te futbolu bıraktı. Jübile maçı 29 Temmuz 1998 tarihinde Fenerbahçe Stadı'nda Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynandı.

Millî Takım kariyeri

55 kez millî takıma çağrılan Tanju Çolak, 14 kez Türkiye U-18, 10 kez Türkiye U-21, 31 kez de Türkiye A Millî takım formasını giymiş ve bu maçlarda 12 gol atmıştır.

Teknik direktörlük kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlamış, önce Siirtspor sonra Göztepe'de teknik direktörlüğüne geldiği bilinmektedir.

Menajerlik kariyeri

Tanju Çolak 2000 yılından sonra teknik direktörlüğe ara vermiştir ve kendisinin kurduğu Progol adında menajerlik bürosunda menajerlik yapmaktadır. Tanju Çolak aynı zamanda bir spor gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Özel yaşamı

Aysu Hanım ile evli ve bir oğlu bir kız çocuk babasıdır.