Elinden geçirdiği operasyonun ardından sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) katılarak 6 ay sonra kortlara dönmeye hazırlanan Çek tenisçi Petra Kvitova, çok mutlu olduğunu söyledi.

İngiliz basınına konuşan 27 yaşındaki tenisçi, kariyerini tehdit eden elindeki sakatlığın geçtiğini belirterek, "Bugünün geleceğini biliyordum. Çok sevinçliyim ve rüyam sonunda gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Fransa Açık tek kadınlar ilk turunda dünya 86 numarası ABD'li Julia Boserup ile maça çıkacak 16 numaralı seribaşı Kvitova, turnuvada elinden geleni yapacağını belirterek, "Zor bir dönemden geçtim ve yaşadıklarımı atlatabilmem kolay olmadı. Tenis oynamaya yeniden hazırım. Elimin yüzde yüz hazır hale gelmediğinin farkındayım. Umarım turnuvada her şey yolunda gider. Ama tenise dönmek beni çok sevindirdi." diye konuştu.

Birçok kişinin tenise dönmesini beklemediğini kaydeden Kvitova, "Fransa Açık'a son dakikada katılmaya karar verdim çünkü bir yerden başlamam gerekiyordu. Yeniden oynayabilecek duruma geldiğim için şanslıyım. Hayatımın en büyük mücadelesini verdim." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan Kvitova, 20 Aralık 2016'da evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve elinden yaralanmıştı.