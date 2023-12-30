TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riyad'dan döndükten sonra ilk açıklamasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan döndü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

İLK AÇIKLAMA

Havalimanı çıkışında direkt aracına binen Büyükekşi, "İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten" ifadelerini kullandı.

Yaşanan kriz sonrasında bir rahatsızlık yaşayan Büyükekşi, sağlık durumunun sorulması üzerine ise "Şimdi daha iyiyim" yanıtını verdi.