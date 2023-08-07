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21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan ikincisi oldu

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan ikincisi oldu
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21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Bosna Hersek’in ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Şampiyonası’ndaki dördüncü maçında Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, Balkan Şampiyonası’nı 4 galibiyet, 1 mağlubiyet 9 puanla ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

 

Etiketler 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Balkan ikincisi
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