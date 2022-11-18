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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Guidetti dönemi sona erdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Guidetti dönemi sona erdi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını ''Teşekkürler'' paylaşımı ile duyurdu. 

İtalya başantrenör Guidetti 2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımını'nın başantrenör olarak görev alıyordu. 

Etiketler A Milli Kadın Voleybol Takımı Giovanni Guidetti
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