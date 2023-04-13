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CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
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Fenerbahçe'yi 3-0'lık mağlubiyetin rövanşında elemeyi başaran VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı'nın rakibi oldu!

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet karşısında setlerde durumu 3-0'a getirdi ve maç altın sete gitti. Altın seti kazanan Vakıfbank, Eczacıbaşı'nın rakibi oldu.

Setler: 22-25, 14-25, 22-25, 12-15

Süre: 92 dakika (25, 22, 25, 20)

İtalya’nın Torino şehrinde 20 Mayıs tarihinde oynanacak finalde Eczacıbaşı Dynavit ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek.

Etiketler şampiyonlar ligi final isim
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