CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Fenerbahçe'yi 3-0'lık mağlubiyetin rövanşında elemeyi başaran VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı'nın rakibi oldu!
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet karşısında setlerde durumu 3-0'a getirdi ve maç altın sete gitti. Altın seti kazanan Vakıfbank, Eczacıbaşı'nın rakibi oldu.
Setler: 22-25, 14-25, 22-25, 12-15
Süre: 92 dakika (25, 22, 25, 20)
İtalya’nın Torino şehrinde 20 Mayıs tarihinde oynanacak finalde Eczacıbaşı Dynavit ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek.
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