Filenin Sultanları Arjantini de devirip 4'te 4 yaptı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-1 yenerek 4'te 4 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi.

B Grubu'nda yer alan ve ilk üç maçında sırasıyla Porto Riko, Bulgaristan ve Peru'yu mağlup eden Filenin Sultanları, Arjantin'i de geçerek grup liderliğini sürdürdü.

İlk üç maçını kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız Arjantin karşısında da kazanarak Paris Olimpiyatları elemelerinde 4'te 4 yaptı, üst üste 18 maç kazanmış oldu.

İŞTE SET SONUÇLARI

1. Set sonucu: Türkiye 25-16 Arjantin

2. Set sonucu: Türkiye 22-25 Arjantin

3. Set sonucu: Türkiye 25-15 Arjantin

4. Set sonucu: Türkiye 25-15 Arjantin

Milli takımın olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:

22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

"İLK 2" OLİMPİYAT KOTASI ALACAK

Olimpiyat Oyunları Elemeleri sonucunda gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Elemelerde gruplarında ilk 2'ye giremeyen ekiplerin "olimpiyat umutları" 2024 Milletler Ligi mücadelesinde devam edecek.

Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.

Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.

GRUPLAR

Olimpiyat elemeleri, 3 grupta, 3 ayrı ülkede oynanacak.

Elemelerde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşacak.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.