Filenin Sultanları ezdi geçti! Olimpiyat biletini kaptık

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yaptı ve olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

Japonya ilk seti 25-22 kazanarak durumu 1-0'a getirdi. Filenin Sultanları ikinci seti 25-22, üçüncü seti 26-24 ve dördüncü seti 25-12 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte 18 puanla liderliğe oturan Milli Takım, 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantiledi.

SON MAÇ BELÇİKA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyat Elemeleri B grubunun son maçında Belçika ile karşılaşacak. Filenin Sultanları Olimpiyat öncesi bu maçı kazanarak grubu namağlup lider tamamlamayı hedefliyor.