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Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos derbisinde gülen taraf Galatasaray oldu

Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos derbisinde gülen taraf Galatasaray oldu
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Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi 11. haftasında Beşiktaş Ayos'u 3-1 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Maglio, Çağla Akın, Salas, Bahar Toksoy Guidetti, Brakocevic (Gizem Güreşen, Hilal Kocakara, Plak, Ecem Aknam, Demidova, Duru Aksu, Bengisu Aygün)

Galatasaray Daikin: Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın (Bihter Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Tashiro)

Setler: 25-16, 22-25, 19-25, 12-25

Süre: 104 dakika (25, 30, 27, 22)

Etiketler Beşiktaş Galatasaray galatasaray beşiktaş derbi Galatasaray Daikin Beşiktaş Ayos
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