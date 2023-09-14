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Melissa Vargas artık resmen Malatyalı

Melissa Vargas artık resmen Malatyalı
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Namağlup Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargs artık resmen Malatyalı...

A Milli Kadın Voleybol Takımının Küba asıllı yıldız voleybolcusu Melissa Vargas, Filenin Sultanları'nın hem 2023 Milletler Ligi şampiyonluğunda hem de Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda büyük katkıda bulundu.

Her iki turnuvada da takımın skor yükünü çeken Melissa Vargas, hem Milletler Ligi hem de Avrupa Şampiyonası’nın MVP’si oldu.

MALATYALI OLDU

Türkiye'deki bir röportajında kendisinde "Nerelisin" sorusu yöneltilen Vargas "Malatya" cevabını vermişti.

Malatya Büyükşehir Meclisi, Milli Voleybolcu Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı verilmesini kararlaştırdı.

Ebubekir Atilla'nın aktardığına göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından meclise sunulan madde oy çokluğu ile kabul edildi.

Vargas'ın Malatya'ya gelmesi ile birlikte Fahri Hemşehrilik Beratının, Başkan Selahattin Gürkan tarafından takdim edilmesi bekleniyor.

Milli takımın yıldızı Melissa Vargas'ın hayat hikayesi gündem olduMilli takımın yıldızı Melissa Vargas'ın hayat hikayesi gündem olduSpor

 

Melissa Vargas kimdir, nereli ve kaç yaşında?Melissa Vargas kimdir, nereli ve kaç yaşında?Voleybol

 

 

Etiketler melissa vargas malatya malatyalı filenin sultanları a milli kadın voleybol takımı
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