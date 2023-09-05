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Üç siyasi parti Filenin Sultanlarını kutlamadı

Üç siyasi parti Filenin Sultanlarını kutlamadı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın tarihi başarısı büyük bir coşkuyla kutlanırken, 3 siyasi parti kutlamaması dikkat çekti. Bununla beraber bu başarıyı kutlayan iki kadın milletvekili de sosyal medyada hedef oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Filenin Sultanları’nın bu başarısı Türkiye’nin her bölgesinde coşkuyla kutlanırken, takım oyuncularını hedef gösterenler de oldu. Siyasiler tebrik mesajları yayımladı, halk ise meydanlarda kutladı. 

Siyasi partiler kurumsal hesaplarından kutlama mesajları paylaştı. Ancak Yeşil Sol Parti, Saadet Partisi ve HÜDA PAR Türkiye’nin tarihi başarısına yönelik herhangi bir paylaşımda bulunmadı. 

CHP Milletvekili Türkan Elçi ve Yeşil Sol Parti Milletvekili Sevilay Çelenk, partilerinin kutlamadığı zafer üzerinde tebrik paylaşımında bulundu. Ancak iki kadın vekilin paylaşımları hedef oldu. 

Türkan Elçi tebrik mesajına gelen yorumlara şu cevabı verdi: 

“Yaptığım bu paylaşımdan ne de çok rahatsız oldunuz. Küfürler gırla. Üstelik utanmadan Kürtçe isimli hesaplardan yazıyorsunuz. Kürt olmadığınız, kimin trolü olduğunuz o kadar belli ki. Kimse yutmaz kusura bakmayın. Gerçek yüzlerini saklayan maskeliler ordusu.”

Etiketler A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası dünya şampiyonu şampiyon
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