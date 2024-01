Zehra Güneş: İtalya'da oynamak isterim

Vakıfbank ve A Milli Voleybol Takımı'nda forma giyen Zehra Güneş, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

VakıfBank ve A Milli Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Zehra Güneş, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güneş, İtalya'da oynamak istediğini söyledi.

Zehra Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Aslında tek ayak hücumları yapan bir orta oyuncu değilim takımdaki sorumluluğumun farkındayım. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ne zaman ne istenirse de yapmaya hazırım. Geçen sene servislerimle ilgili çok soru geliyordu, bu sene tek ayaklarımla ilgili soru geliyor. Her zaman, her sene daha da üstüne koyarak performansımı daha daha da bir şeyler katarak ilerlemek istiyorum."

"GUIDETTI MÜKEMMELİYETÇİ"

"Giovanni Guidetti çok mükemmeliyetçi, çok net biri. Ne görürse direkt söyleyen biri. Net insanları çok seviyorum. Gerçekten bir şeyi dolandırmadan, ne olduğunu söyleyip hemen çözüme ulaşabiliyorsunuz. Farkında olmadığım yönlerimi ortaya çıkarmamı sağlıyor. Heykeltıraş diyebilirim onun için. İyi bir malzemeyi inanılmaz bir yere taşıyabiliyor. Onunla tanıştığım ve çalıştığım için çok mutluyum. Daha da devam edeceğiz gibi duruyor."

"İTALYA'DA OYNAMAK İSTERİM"

"Günün birinde farklı bir ligde oynamak ister misin?"

"Ben kendimi çok şanslı hissediyorum, çok küçük yaşta bu hayatta ne istediğimi bulduğum için. Kendimi bulabildiğim bir yerde çalıştığım için çok mutluyum. O yüzden her ligde oynayabileyeceğimi düşünüyorum. Çin, Japonya, İtalya, Türkiye hepsi çok değerli ligler voleybol adına. Ama hep bir içimde İtalya'da oynamak var. O yüzden sevdiğiniz işi bulmak bence nerede olduğunuz değil."

OLİMPİYAT OYUNLARI

"Her sporcunun hayali Olimpiyatta kürsüde olmaktır. Bu yaz çok değişik duygular yaşayacağımıza inanıyorum ve sabırsızlanıyorum. Umarım Eyfel Kulesi'ni kıpkırmızı görebiliriz."