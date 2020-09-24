Yayıncı, taraftar paketine %100 zam yaptı, kulüplere ise %11 zam verdi!

Ajansspor'dan Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre Yayıncı kuruluşun son teklifinin 2 milyar lira olduğu ortaya çıktı. Geçen sezon 2.3 milyar lira ödeyen yayıncı kuruluş indirim talebinde diretiyor. 2017/18 sezonundan bu yana yayıncı kuruluş spor paketine yüzde %100'den fazla zam yaptı.



69 TL'den 169 TL'ye

Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezon spor paketi fiyatı 69 TL idi. Bu rakam bu sezon 169 TL'ye çıktı. Aynı sezon yayıncı kuruluş kulüplere yaklaşık 1.8 milyar TL'lik ödeme yapmıştı. Eğer yayıncı kuruluşun son teklifi kabul görürse, son 3 yılda kulüplere ödenen rakam yüzde 11 artmış olacak. Ancak yayıncı kuruluş aynı dönem içerisinde taraftar paketlerine yüzde 100'den fazla zam yaptı.

İşte yayıncı kuruluşun kulüplere yaptığı ödemeler ve spor paketi fiyatları

Sezon - Paket - Kulüplere ödenen

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‪2017/18 69₺ ₺1.8 milyar

↑‪Artış -> %101 %11

‪2020/21 139₺ ₺2 milyar

