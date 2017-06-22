Alibaba'nın kurucusu: 3. Dünya Savaşı çıkabilir

Alibaba'nın başkanı ve kurucusu Jack Ma, yeni teknolojilerin bir çok şeye tehdit oluşturabileceğini açıkladı.

Çarşamba günü CNBC muhabiri David Faber ile yaptığı röportajda Ma, makine öğrenimi ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabileceğini söyledi.

Ma, "İlk teknoloji devrimi Birinci Dünya Savaşı'na neden oldu. İkinci teknoloji devrimi İkinci Dünya Savaşı'na neden oldu, bu üçüncü teknoloji devrimi" dedi.

Günümüzde şirketler arasında popüler bir konu haline gelen makine öğrenimi ve yapay zeka, rekor sayıda firma tarafından kullanılmakta. Fakat yeni teknolojiler, onları işsiz bırakacak gibi gözüken çalışanlar arasında kaygı yaratmakta. Otomasyonun artmasının yaratmaya başladığı jeopolitik sonuçlar, şimdiden endişeleri yaratmaya başladı.

Ma, Alibaba'nın Avustralya merkez bürosunun Şubat ayındaki açılışında yaptığı "Ticaret durursa savaş başlar" açıklamasıyla, uluslararası ticaretin yavaşlamasının yarattığı tehlikeler konusunda uyarıda bulunmuştu.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Gateway 2017 konferansında CNBC ile röportaj yapan Ma, ”Üçüncü teknoloji devrimi Üçüncü Dünya Savaşı'na neden olabilir" dedi.

Ma, yeni teknolojilerin sebep olacağı işsizliğin politik sistemlerde karışıklık ve fikir ayrılığına sebep olabileceğini açıkladı, "Kimileri değişimlerden büyük kazançlar elde ederken, diğerlerinin geride kalması toplumlarda bölünmeye sebep olacaktır" dedi.

Ma, hükümetlerin bu bölünmeleri önlemesi için yeni teknolojilerin sebep olduğu işsizliklere çare bulması gerektiğini söyledi.

Sanayi Devrimi'nin farklı ulus ve sınıfların arasında çatışmalara yol açan ekonomik durumlar yaratarak İlk Dünya Savaşı’na yol açtığını söyleyen Ma, benzer teknolojilerin yol açtığı ayaklanmaların İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığını açıkladı.

"Önümüzdeki 30 yıl boyunca, yeni teknolojiler bir sürü iş fırsatlarına engel olacak. Yerel işletmelerin küreselleşmesine yardımcı olamazsak, bir sürü sorun ile karşılaşacağız." Diyen Ma, bu teknolojiler ilerledikçe insanların gereksiz hale gelmeyeceğini, ”Yapay zekanın bilgeliğin yerini alacağını sanmıyorum" diyerek vurguladı.