Alper Gezeravcı'dan uzayda 6'ıncı deney

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bugün 'Oksijen Satürasyonu' deneyini yaptı.

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gezeravcı, ISS'de gerçekleştirdiği çalışmalarına 6'ncı deneyiyle devam etti.

Nişantaşı Üniversitesi'nden Oğuzhan Aydemir'in proje yöneticisi olduğu deneyle, yapay zeka desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesi hesaplanarak, düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedefleniyor. Gezeravcı, bu deneyle birlikte ISS'de yapacağı 13 deneyden 6'ncısını gerçekleştirmiş oldu.