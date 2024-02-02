Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu sona erdi.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay görevini tamamladı. Gezeravcı, yarın Türkiye saatiyle 14.00’te Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılacak.

Dünya’ya dönüş yolculuğu öncesinde Ax-3 ekibi için uğurlama töreni yapıldı.

Vedalaşma töreninde konuşan Alper Gezeravcı, “Burada olmaktan onur duydum. Çok güzel bir ekibin parçasıydım. Burada çok büyük bir misafirperverlikle bizi ağırladılar. Bütün faaliyetlerimizin her adımında bizimle birlikte oldular. Bu iki hafta boyunca bütün adımlarda bizim arkamızda oldular. Ülkeme çok müteşekirim.” dedi.

"BU BİR HİKAYENİN BAŞLANGIÇ NOKTASIYDI"

Gezeravcı, veda konuşmasına daha sonra Türkçe devam etti. “Gerçekleştirdiğimiz bu görevin geleceğimizin teminatı gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum.” diyen Gezeravcı, “Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Bundan sonraki yolumuz, milletimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.