Ay'a insan kalıntıları taşıyan uzay aracı arızalandı!

Elli yıl sonra ABD'den Ay'a gönderilecek ilk uzay aracını geliştiren "Astrobotic Technology", Amerikan başkanı John F. Kennedy dahil olmak üzere pek çok ünlü ismin DNA'sını taşıyan "Peregrine One" uzay aracının uçuşa geçmesinden 24 saat sonra arızalandığını açıkladı.

NASA'ya ait 108 milyon dolar değerindeki ekipmanları, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin saç örneğini ve yüzlerce insanın küllerini taşıan 1,2 tonluk uzay aracı kalkışından kısa bir süre sonra arızalandı. Araç Apollo görevinden beri ABD tarafından Ay yüzeyine gerçekleştirilecek ilk uzay görevi.

Pazartesi günü sabahın erken saatlerinde "Peregrine One" Florida'dan kalkmasından yedi saat sonra motorunu etkileyen bir problem ile karşılaştı.

NASA'nın desteklediği görev, ekibin uzay aracının yakıtında "kritik bir kayıp" yaşandığını tespit etmesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanabilir.

Yakıtı bittikten sonra uzay aracı büyük ihtimalle duramayacak veya rotasını değiştiremeyecek. Bu da araçtaki kalıntıların uzayda sonsuza kadar kaybolabileceği anlamına geliyor.

AY'DA CENAZE TÖRENİ

Ay'a iniş aracı, "United Launch Alliance" tarafından inşa edilen bir Vulcan roketinin üzerinde Pazartesi günü Cape Canaveral'dan fırlatıldı.

Araç ailelerinin Ay'a dağıtılması için 13 bin dolara yakın para ödediği insanların kalıntılarını taşıyor.

Gemide John F. Kennedy'den bir saç örneği ile Dwight D. Eisenhower ve George Washington'a ait kalıntılar bulunuyor.

Görev "Ay cenazeleri" ve uzaya gönderilen DNA örnekleri konusunda uzmanlaşmış ve Ay cenazeleri için 2 bin 500 dolardan başlayan paketler sunan Celestis isimli şirket tarafından düzenlendi.

GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANMAK ZORUNDA

Astrobotic, uzay aracının yolculuğu hakkında güncellemeler paylaşıyor. İlk güncelleme, aracın itiş sistemindeki bir sorun nedeniyle kendisini güneşe doğru konumlandıramadığını ortaya koydu. Bu da araçtaki güneş panellerinin işlevini kaybettiği anlamına geldi. Bu sorun düzeltildi ancak yakıtın uzaya salınmasına neden olan başka bir arızaya yol açtı.

Şirket web sitesinde "Ne yazık ki, tahrik sistemindeki arızanın aracın yakıtında kritik bir kayba neden olduğu görülüyor." dedi.

Uzay aracının, Ay yüzeyine olan yolculuğun geri kalanında pillerini şarj edebilmesi için Güneş panellerini Güneş'e doğru konumlandırması gerekiyor.

Ekip teknik sorunları düzeltebilirse aracın Şubat ayında Ay yüzeyine inmesi bekleniyor.