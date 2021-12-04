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Ay'da görüntülenen ''gizemli ev'' şoke etti

Ay'da görüntülenen ''gizemli ev'' şoke etti

Çin'in Yutu-2 isimli uzay aracı, Ay'ın uzak bir bölümünde esrarengiz bir yapı görüntüledi. Çin'in uzay çalışmalarını inceleyen gazeteci Andrew Jones, nesnenin yanına gidilip kontrol edileceğini belirtti.

Ay'ın uzak tarafında çalışmalarını sürdüren Çin'in uzay aracı Yutu-2, dünyanın gündemine oturan bir keşif gerçekleştirdi. Yutu-2, Ay'ın uzak tarafında "gizemli" olarak adlandırılan bir ev görüntüledi. Küp şeklindeki dairenin içinde ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

"GİZEMLİ EV" DENİLDİ
Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre Çin'in uzay çalışmalarını inceleyen gazeteci Andrew Jones dün yaptığı paylaşımda, nesneye "gizemli bir ev" dendiğini belirtti.

UZAK TARAFTAKİ İLK ARAÇ
Dünya'nın uydusuna 2019'da giden Yutu-2, Ay'ın uzak tarafındaki ilk uzay aracı unvanına sahip. Doğal uydu, "kütleçekim kilidi" ismi verilen bir durum nedeniyle Dünya'ya hep aynı yüzünü gösteriyor. Bu yüzden Dünya'ya bakmayan yüzüne "Ay'ın uzak tarafı" ismi veriliyor.

NESNEYE YAKLAŞACAKLAR
Gezgin, gizemli nesneye 80 metre uzaklıkta. ABD merkezli medya ve teknoloji sitesi CNET, bu mesafeden dolayı Yutu-2'nin nesneyi bulanık görüntülediğini yazdı. Jones, gelecek 2-3 Ay gününde Yutu-2'nin nesneye yaklaşarak kontrol edeceğini açıkladı.

Etiketler çin uzay aracı gizemli ev
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