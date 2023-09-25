  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Bakan Kacır açıkladı: Ay'a gidecek araçtaki o parça da milli olacak

Bakan Kacır açıkladı: Ay'a gidecek araçtaki o parça da milli olacak

Bakan Kacır açıkladı: Ay'a gidecek araçtaki o parça da milli olacak
Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapmış olduğu paylaşımda Ay'a gidecek olan araçta milli hibrit motorun kullanılacağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı açıklamada Aya gönderilecek araçta milli hibrit motorunun kullanılacağını duyurdu

Bakan Kacır'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

50'den fazla deneysel veriler toplandı. Pek çok farklı alanda 13 bilimsel deney tespit edildi.

MİLLİ HİBRİT MOTORU AYA GİDECEK ARAÇTA KULLANILACAK

Ay'a gidecek araçta MİLLİ HİBRİT MOTORU kullanmayı hedefliyoruz. TURKSAT 6A türkiye'yi 10 ülkeden biri haline getirecek. 8 bine yaklaşan alçak yörünge uyfularından oluşuyor. Türkiye burada mutlaka oyuncu olmak zorunda. Teknolojinin müşterisi değil geliştiricisi olmak için çabalıyoruz.

TÜRKİYE İLKLERE İMZA ATMIŞ BİR ÜLKE

Milyonlarca gencimiz ile Teknofest'lerde buluşuyoruz. Bilim merkezleri ile ve politika süreçlerinde Türkiye'yi özne yapma iddiamızla Türk çocuklarımızdan nicesinin astronot, bilim insanı olarak yetişmesini sağlayacağız. Türkiye ilklere imza atmış bir ülkedir bu alanlarda.

Etiketler ay uzay bakan kacır aya gidecek araç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ece Ronay'dan yardım çığlığı: ''Başıma gelebilecek her şeyin sorumlusu eski eşim''
Prof. Dr. Ercan büyük deprem beklediği iller listesine 3 ili daha ekledi
Benzine indirim geliyor!
KOSGEB'den 1 milyon TL'ye kadar geri ödemesiz hibe sürprizi
Hyundai'nin yenilenen elektrikli SUV'u Türkiye'de
Mehmetçikten nefes kesen operasyon! Kıskıvrak yakalandılar
İlahiyatçı yazar başörtüsünü çıkardı
Deprem bölgesindeki son seçim anketi sonuçları açıklandı
Tesla'nın insansı robotu Optimus'un yetenekleri geliştirildi
Yaza veda... Sağanak yağışlar fena geliyor!