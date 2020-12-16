Bakan Varank’tan ''YouTube'' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis Genel Kurulu’nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 6. maddesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerine cevap verdi.

Varank, YouTube’un Türkiye’de, yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Bu global teknoloji şirketlerinin Türkiye’de bir temsilcilik açmasını istedik. Rusya, Hindistan ve başka yerlerde nasıl kanunlara uyuyorlarsa Türkiye’de de kanunlara uysunlar diye bir düzenleme yapmıştık. Bunun güzel neticelerini görüyoruz. Global şirketlerin yerel kanunlara uymaları ve vergi hususunda dikkat etmeleri tüm dünyanın gündeminde olan bir konu. YouTube gibi bir global firmanın burada temsilcilik açması, beraber hareket edildiğinde Türkiye’nin nasıl kazandığının güzel bir örneği oldu.”