TÜBİTAK'tan sosyal medyayı sallayan iddiaya yanıt geldi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) yapılan açıklamada, "Kurum olarak bütün öğrencilerimizin yaptığı projelere büyük önem vermekteyiz. Yapılan tüm projeler bizim nezdimizden bir emek ürünüdür ve çok anlamlıdır. Mevcut kriterlere göre değerlendirme neticesinde geride kalan projeler de başarısız çalışmalar değildir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

TÜBİTAK'ın açıklamasında bazı basın yayın organlarında "TÜBİTAK'ın projelerini reddettiği liselilere Harvard'dan davet" başlıklı haberlerin yer aldığı ve yanlış anlamalara sebep olduğu belirtildi.

Söz konusu "Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması"nın bu yıl 49'uncusunun düzenlendiği bildirilen açıklamada, yarışmaya 16 bin 181 proje başvurusu yapıldığı ve önceki yıllarla karşılaştırıldığında bir rekor kırıldığı kaydedildi.

Ortaöğretim proje yarışmalarının 1969 yılından beri düzenlendiği anımsatılan açıklamada, son yıllarda 12 bilim alanında düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda her alan için en az 3 jüri üyesinin bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, projelerin alanında yetkin 3 jüri üyesi tarafından ayrı ayrı değerlendirildiği ve ortalama puana göre sıralama yapıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Başvurular ilgili jüri tarafından ön değerlendirmeye alınmakta ve bölge sergisine katılacak projeler belirlenmektedir. Bölge sergileri her bölge için 100 projeyle sınırlı tutulmaktadır. Bu bağlamda en yüksek puanı alan projeler bölge sergisine davet edilmektedir. Bölgelerinde dereceye giren projeler de bir ilimizde sergilenmekte ve sonrasında ulusal değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirmede derece alan projelerde daha sonra uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmektedirler. Söz konusu haberde yer alan Göktuğ Altıparmak ve Fadime Seda Erol isimli öğrencilerimize ait 'Melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havada bulunan bakteriler üzerine etkisi' ile Yusuf Ergül ve Bengisu Şentürk isimli öğrencilerimize ait 'Kobalt-60 izotopunun alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği' isimli projelerde bu kriterlere göre ele alınmıştır. Kurum olarak bütün öğrencilerimizin yaptığı projelere büyük önem vermekteyiz. Yapılan tüm projeler bizim nezdimizden bir emek ürünüdür ve çok anlamlıdır. Mevcut kriterlere göre değerlendirme neticesinde geride kalan projeler de başarısız çalışmalar değildir. 4 öğrencimizin projesini de bu kapsamda değerlendirmek gerekmektedir."

"Uluslararası başarılara imza atılıyor"

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin uluslararası arenada da dereceler aldığı belirtilen açıklamada, 100'e yakın ülkenin katıldığı Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda (ISEF) 2012-2017 yıllarında öğrencilerin önemli başarılara imza attığı kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Öğrencilerimiz yapmış oldukları projeler ile ISEF yarışmalarında, 2012'de bir üçüncülük ve bir Technolojies Corparation Özel Ödülü, 2013'te bir özel ödül, 2014'te üç dördüncülük ve bir özel ödül, 2015'te ikincilik, üçüncülük ve 2 özel ödül, 2016'da SPIE'in özel ödülü, Qatar Foundation Özel Ödülü, United Technologies özel ödülü ve 2017'de dördüncülük ödülü ile NIDA özel ödülünü kazanmışlardır. Ayrıca Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Proje Yarışması'nda da öğrencilerimiz her yıl ödülle dönmektedir."

TÜBİTAK olarak, Türkiye'nin dünyanın en ileri bilgi toplumlarından biri haline gelmesi hedefi doğrultusunda yürüttükleri bilim ve teknoloji seferberliğinin vazgeçilmez paydaşlarından birinin ve en önemlisinin yarınların teminatı olan gençler olduğuna işaret edilen açıklamada, kurumun bu amaca yönelik mevcut değerlendirme süreçlerini iyileştirmeye ve geliştirmeye devam edeceği vurgulandı.