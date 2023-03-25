Bir Avrupa ülkesi daha TikTok'u yasaklıyor

Sosyal medyanın en çok tartışılan platformu TikTok'a ABD'nin ardından Avrupa'dan da peş peşe yasak kararları geliyor. ABD, Almanya ve İngiltere’nin ardından Fransa da TikTok'u yasaklamaya hazırlanıyor.

Çin teknoloji şirketinin 2016’da piyasaya sunduğu TikTok uygulamasının ABD, Almanya ve İngiltere’nin ardından Fransa’da da yasaklanması gündeme geldi. Fransa yaptığı açıklamayla yasağın derhal yürürlüğe girmesi için çalışma başlattığını duyurdu.

Bugüne dek 3.5 milyar kez indirilen video uygulaması TikTok’ta paylaşılan içerikler tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Daha önce ABD, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği Komisyonu, Çin istihbarat birimlerinin veri toplayabileceğini iddia ederek TikTok’un kamu çalışanlarının telefonlarına indirilmesini yasaklamıştı.

ABD, yaptığı açıklamayla TikTok’u tamamen yasaklamayı planladıklarını dile getirdi.

FRANSA DA YASAĞA KATILDI

Üç ülkenin ardından Fransa da TikTok ile beraber Instagram, Twitter ve Netflix'in kullanımını da kurumsal cihazlarda yasaklayacak.

Yasağın derhal yürürlüğe gireceğini belirten Fransa duyuruyu Twitter’dan yaparak “Hükümet, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, kamu çalışanlarına verilen resmi telefonlara eğlence amaçlı uygulamaların indirilmesini ve yüklenmesini yasaklamıştır" açıklaması yaptı.