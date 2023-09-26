BTK'da Starlink toplantısı! Türkiye'de hizmete girecek mi?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) Starlink uydusunun Türkiye’de faaliyete geçmesi ile ilgili yapılan başvuruya ilişkin istişare toplantısı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ''Uzayda önemli çalışmalara imza atan kim olursa olsun, şartlarımıza uydukları ve gerekli izinleri aldıkları müddetçe onlarla birlikte çalışmak bizleri mutlu eder'' dedi.

Elon Musk'ın öncülük ettiği SpaceX firmasının, Türkiye’deki hizmetlerini genişletmek ve Starlink uydusunu Türkiye’de faaliyete geçirmek için BTK'ya resmi başvuruda bulunmasının ardından; BTK’da 'Düşük Yörünge Uyduları Üzerinden Geniş Bant İnternet Hizmeti Sunumuna Yönelik İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıya, uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlar, haberleşme sektörünün temsilcileri ve SpaceX firmasından yetkililer katıldı. Burada konuşan Bakan Yardımcısı Sayan, uzay faaliyetlerinin günümüzde tüm ülkeler için hayati bir önem kazandığını ve uzaya konuşlandırılan sistemler hangi ülkeye aitse o ülkeye coğrafi kısıtlamalardan bağımsız imkanlar ve kabiliyetler sunduğunu belirtti. Sayan, "Bu imkan ve kabiliyetlerden biri de uydular üzerinden sunulan internet hizmeti. Elektronik haberleşme hizmetleri uzun zamandır temel olarak karasal sabit ve mobil şebekeler üzerinden, alternatif olarak da uydular üzerinden sunulabilen bir hizmet iken, günümüzde özellikle düşük yörünge uyduları üzerinden geniş bant internet hizmetinin sunumunun mümkün hale gelmesi ile birlikte haberleşme hizmetinin adeta karadan uzaya taşındığı bir dönemin başlangıcını yapıyoruz" diye konuştu.

'ULUSAL OTORİTELERİN POLİTİKALARINA UYGUN OLMALILAR'

Düşük Yörünge Uyduları üzerinden geniş bant internet sunumunun dünya gündeminde tekrar yerini aldığını söyleyen Sayan, Starlink’in bugün 4 binden fazla aktif uydu ile dünyanın farklı ülkelerinde hizmet sunmaya başladığını aktardı. Sayan, Türkiye’de de Türksat’ın uydu hizmetlerine yönelik çalışmalarının yanı sıra Plan-S, Hello Space, Fergani Uzay Teknolojileri gibi başka firmaların da düşük yörünge uyduları üzerinden çalışmaları bulunduğunu belirtti. Sayan, düşük yörünge uyduları üzerinden tüm dünyada hizmet sunmayı hedefleyen firmalardan; Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) düzenlemeleri ve ulusal otoritelerin politika ve düzenlemelerine uygun hareket etmelerinin beklendiğini vurguladı.

'TÜRKSAT 6A ÖNÜMÜZDEKİ SENE UZAYDA OLACAK'

Sayan, Türkiye'nin son yıllarda ardı ardına gönderdiği uydularla uzayda varlığını güçlü bir şekilde hissettirdiğini belirterek, "Özellikle istihbarat ve haberleşme amaçlı olarak tasarlanan TÜRKSAT 5B’nin de aktif olmasıyla birlikte Türkiye’nin uzaydaki uydu sayısı 8'e çıktı. Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biri. Son fırlatılan uydularımızla birlikte, doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına almış bulunuyoruz. Uydu konusundaki bir sonraki hedefimiz TÜRKSAT 6A . Yüzde yüzü yerli ve milli olması sebebiyle de ayrı bir önem taşıyan TÜRKSAT 6A, önümüzdeki sene uzayda alacak. Uydu üretimindeki yerlileşme ve millileşme çalışmalarımızın yanında, yabancı menşeli uydu operatörlerinin de ülkemizde hizmet sunmasını belirli politikalar ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

'BU UYDULARIN ULUSAL VE ULUSLARARASI KOORDİNASYONU İYİ YAPILMALI'

Türkiye’de hizmet vermeyi talep eden Düşük Yörünge Uyduları üzerinden internet sunumunun bazı regülatif ihtiyaçları da beraberinde getirdiğini aktaran Sayan, "Bu uyduların, mevcut yüksek yörünge uyduları ile aynı frekansları kullanmaları nedeni ile, ulusal ve uluslararası koordinasyonun iyi yapılması ve mevcut sistemlerde enterferansa sebebiyet vermemeleri gerekiyor. Bu konuda ITU nezdinde birtakım düzenlemeler yapılmış olup, bu sistemlerin mevcut sistemlere etkileşiminin iyi belirlenmesi ve kontrollü bir şekilde hizmet sunmaya başlamaları gerekiyor. Sunulan hizmetin, karasal şebekelerle rekabet edebilecek bir teknolojik gelişmeyi işaret etmeleri sebebi ile, mevcut şebekelere etkisinin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Hizmet sağlayıcıların da hizmet sunmak istedikleri ülkelerin milli güvenlik, kamu düzeni, vatandaş hakları, hizmet sunum koşulları gibi hususlar bakımından regülatif gereksinimlerine uygun hareket etmelerini de yine önemli bir yükümlülük olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

'GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAYI HEDEFLİYORUZ'

Yerli üretimler kadar uluslararası iş birliklerinde de en iyinin hedeflendiğini belirten Sayan, "Gerektiği yerde görüş alışverişleriyle, iş birlikleriyle de gücümüze güç katmayı hedefliyoruz. Bu anlamda uzayda önemli çalışmalara imza atan kim olursa olsun, şartlarımıza uydukları ve gerekli izinleri aldıkları müddetçe onlarla birlikte çalışmak bizleri mutlu eder. Ülkemizin geleceği için, ilerlemesi için, bizim çizeceğimiz bir yol haritasına eşlik etmek isteyen, destek olmak isteyen herkesle el ele verip çalışmaya açığız" dedi. Daha sonra basına kapalı olarak devam eden toplantıda; Starlink uydusu hakkında sektör paydaşlarıyla fikir alışverişinde bulunuldu ve SpaceX firmasından yetkililerin sunum gerçekleştirdi öğrenildi.

DHA