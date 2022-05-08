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Elon Musk'a Twitter için Binance desteği

Elon Musk'a Twitter için Binance desteği

Kripto para borsası Binance, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması için 500 milyon dolar katkı sağladı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’ın, Elon Musk’ın Twitter’ı alması için 500 milyon dolar ödenek sağladığı açıklandı.

 Binance CEO'su Changpeng Zhao, konu ile ilgili yaptığı açıklamada fon taahhüdünü davaya küçük bir katkı olarak yorumladı. Anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte Binance, Twitter satın alımında en büyük fon sağlayıcılarından biri olacak.

 Binance’in milyarder CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao, kripto Web3 olarak bilinen yeni bir tür internet vizyonuna büyük bir inanç duyarken Musk’ın Twitter’ını Web3’ün önemli bir bileşeni olarak görüyor. Web3 kavramı, pek çok kripto paranın temelini oluşturan teknoloji olan blok zinciri teknolojisini baz alarak inşa edilmiş yeni web deneyimlerini tanımlıyor.

Etiketler binance kripto para bnb elon musk twitter destek bitcoin ethereum kripto coin token
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