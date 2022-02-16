  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. En yakın komşumuzda yeni bir gezegen keşfedildi

En yakın komşumuzda yeni bir gezegen keşfedildi

En yakın komşumuzda yeni bir gezegen keşfedildi

Bilim insanları, Güneş sistemine en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin yörüngesinde üçüncü bir gezegen keşfetti.

Makalesi Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Güneş sistemine 4,23 ışık yılı uzaklıktaki Proxima Centauri adlı kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde, Dünya'nın kütlesinin 0,26'sı büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi.

Portekiz Astrofizik ve Uzay Bilimleri Enstitüsünden bilim insanları, gezegene dair ilk belirtileri 2020'de fark edip Kayalık Ötegezegen ve Kararlı Tayfsal Gözlemler için Eşel Tayfçekeri (ESPRESSO) ve Güney Avrupa Gözlemevi'ne ait Şili'nin Atacama Çölü'nde kurulu Çok Büyük Teleskop'la 2 yıl gözlemledi.

Gözlemlerde, yörüngesinde Proxima b ve Proxima c gezegenlerini barındıran, Erboğa Takımyıldızı'ndaki Proxima Centauri'nin yörüngesinde bulunan Proxima d gezegeninin yıldızına, Merkür'ün Güneş'e mesafesinin 10'da 1'i yakınlıkta olduğu, yörüngede 1 dönüşünü 5,12 günde tamamladığı tespit edildi.

Radyal hız (RV) kullanılarak kütlesi ölçülen Proxima d'nin, bilinen en hafif ötegezegenlerden biri olduğu belirlendi.

Yıldızın yaşanabilir yörünge bölgesinde yer alan gezegende, suyun sıvı kalabileceği değerlendiriliyor.

AA

Etiketler güneş sistemi gezegen keşfi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Çekici'' insanlarla ilgili dikkat çeken araştırma! Yine onlar kazandı
Bisiklet sürerken hayatının şokunu yaşadı
Cübbeli Ahmet ''kendi mahallesini'' hedef aldı: ''Veled-i zina dolu''
ŞOK market 16 Şubat Çarşamba aktüel ürünler kataloğu
Optimar Başkanı ''birkaç saat önce bitti'' deyip, son anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı
Meteoroloji uyardı: Yağışlar geri dönüyor!
2 yıl önce öğrencisini kaçıran, okul müdürü 10 öğrenciye tacizden tutuklandı!
Haluk Bilginer, Baba dizisiyle geri döndü! Sosyal medya yıkıldı
Yandaş medyadan şok iddia: ''Zincir marketler Erdoğan gitmeden indirim yok dedi''
Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge için büyük gün geldi!