Exxen üyeliklerine zam geldi

Acun Ilıcalı'nın sahini olduğu dijital platform Exxen'de, 1 Mayıs itibarıyla abonelik ücretlerine zam yapılacağını açıkladı.

EXXEN üyelik ücreti son dakika olarak geçilen 'zam' haberleri sonrası kullanıcılar merak etmeye başladı.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen’de güncel paket fiyatlar merak ediliyor. Peki, EXXEN ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte zam sonrası 2023 EXXEN abonelik ücreti fiyatları...

EXXEN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Exxen fiyatlarına zam geldi. İşte zam sonrası Exxen’in güncel fiyatları:

Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 54 TL (Toplam: 648 TL)

Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 74,90 TL (Toplam: 898,80 TL)

Reklamlı Aylık Paket: 64,90 TL

Reklamsız Aylık Paket: 89,90 TL

Exxen + ExxenSpor şeklinde satılan aboneliklerde ise fiyatlar şöyle:

Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 119 TL (Toplam: 595 TL)

Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 139 TL (Toplam: 695 TL)

Reklamlı Aylık Paket: 144,90 TL

Reklamsız Aylık Paket: 169,90 TL