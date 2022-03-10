  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. fizy Şubat ayında da müzikseverlerin tercihi oldu

fizy Şubat ayında da müzikseverlerin tercihi oldu

fizy Şubat ayında da müzikseverlerin tercihi oldu

Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy, Şubat ayında da müzik tutkunlarının tercihi oldu. Şubat ayında fizy’de en fazla dinlenen ve aratılan isimlerin başında Tarkan, Müslüm Gürses, Sefo, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Cem Adrian, Ahmet Kaya, Uzi ve Ebru Gündeş yer aldı.

Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy, Şubat ayında da müzik tutkunlarının tercihi oldu. Şubat ayında fizy’de en fazla dinlenen ve aratılan isimler Türk müziğinin usta isimlerinden Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Ebru Gündeş ve Tarkan oldu.

Ayrıca yaptıkları şarkılarla müzikseverler tarafından ilgiyle dinlenen Sefo, Cem Adrian, Uzi, Edis, Ezhel ve Buray gibi son dönemin popüler isimleri de Şubat ayının en çok dinlenen ve aratılan isimleri arasında yer aldı.

fizy’nin en çok dinlenen listelerinde ‘pop’ yeniden zirvede

Zengin repertuvarı sayesinde dinleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan fizy’de Şubat ayında en çok dinlenen tür pop oldu. Pop tarzı sırasıyla Rap, Klasik, Oldies, Arabesk ve Türk Halk Müziği kategorileri takip etti.

fizy editörleri tarafından titizlikle hazırlanan ve dinleyicilere birbirinden farklı alternatifler sunan fizy listelerinde, en çok tercih edilenler ise şöyle sıralandı: Top 50 Yerli, fizy Top 50 Yabancı, Yepyeni, fizy Pop, En Yeniler (Yerli), fizy Rap, Kış Geldi, Günün Listesi, Arkada Çalsın, En Yeniler (Yabancı).

 Şubat ayında fizy’de birbirinden keyifli müzikleri en çok dinleyen şehir İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Diyarbakır, Antalya ve Gaziantep takip etti.

Etiketler fizy Turkcell
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antalya'daki zirveden barış çıkmadı: Ukrayna ve Rusya'dan flaş açıklama
LPG'ye zam, benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Altın fiyatları için tüm beklentileri alt üst edecek tahmin
Kadın doktordan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert ''Giderlerse gitsinler'' yanıtı
AK Parti ve MHP'den tepki çeken ret! Muhalefet önerdi, iktidar reddetti
Uzun bir yaşamın sırrı onda saklı! Ömrü en az 10 yıl uzatıyor
''Çiller ile görüştüm, bana partinin başına geçmek istedi''
Defne Samyeli'den transparan şov! Kalça dekolteli elbisesi olay oldu
Kar perisi İstanbul'da! Tüm şehir masal diyarına döndü
Altın uçuşa geçti! İşte altın, Dolar, Euro'da son durum