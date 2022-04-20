G-mail'den mesai saati ayarlaması

Google’ın iOS’taki Gmail uygulamasına getirdiği güncellemeyle birlikte iOS’taki odak modu ile uyumlu oluyor. Bu odak modu sayesinde artık sinir bozucu Gmail bildirimlerini iOS cihazlarınızda almıyor olacaksınız.

WebTekno'dan aktarılan bilgilere göre; Google’ın e-posta servisi Gmail’i artık hepimiz kullanıyoruz. Gmail’in en sinir bozucu özelliklerinden biri önemli olsun veya olmasın gelen her e-postanın bildirimini telefonlarımıza göndermesi. Google, yeni getirdiği güncelleme ile bu özellikten kurtuluyor, en azından belirli bir süre boyunca.



ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA GEREKSİZ GMAİL BİLDİRİMLERİ ALMAYACAKSINIZ



Aslında bu özellik yıllardır Android’te ve iOS’ta vardı, dilediğiniz zaman Gmail’in bildirimlerini kapatabiliyordunuz. Ancak Google’ın iOS’a getirdiği yenilik sayesinde artık Gmail bildirimlerini çalışma saatlerinize göre ayarlayıp o saatler dışında bildirim almayabileceksiniz.



Gmail artık tam olarak istediğiniz bildirimleri almanız için Apple tarafından otomatik olarak oluşturulan veya kullanıcı tarafından özelleştirilmiş odak modu profilleriyle çalışabilecek. Böylece iş saatleri dışında gelip sizi huzursuz eden bildirimlerle vedalaşabileceksiniz ancak tabii ki kritik postalar sizin seçiminizle gelmeye devam edecek.



Google, güncelleme notlarında durumu "Artık iOS cihazınız odak modundayken bildirim almak istediğiniz Google Sohbet ve Gmail kişilerini belirleyebilirsiniz. Bu, ekran süresini sınırlamanız gereken, ancak diğer bildirimler susturulduğunda önemli bir mesajı kaçırmak istemediğiniz durumlarda kullanışlı olacak” şeklinde ifade ediyor.