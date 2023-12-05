  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. GÖKTÜRK-1 dünyanın etrafını 37 bin 378 kez turladı

GÖKTÜRK-1 dünyanın etrafını 37 bin 378 kez turladı

GÖKTÜRK-1 dünyanın etrafını 37 bin 378 kez turladı
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından GÖKTÜRK-1 uydusunun uzaya fırlatılmasının 7. yılına özel paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Uzaydaki gözümüz olan GÖKTÜRK-1 uydusu 7 yaşında. GÖKTÜRK-1, uzaydaki görevi sırasında dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turlayarak 82 bin 913 görüntü çekimi yaptı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer verilen infografikte ise dünya üzerinde herhangi bir bölgeden coğrafi kısıtlama olmaksızın görüntü alabilen GÖKTÜRK-1'in 5 Aralık 2016'da Türkiye saatiyle 16.51'de uzaya fırlatıldığı hatırlatıldı.

GÖKTÜRK-1 uydusunun 680 kilometre yörünge yüksekliğinde, saniyede 7,5 kilometre hızla hareket ettiği ve uydunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince komuta edildiği bilgisi de aktarılan infografikte şunlar kaydedildi:

"GÖKTÜRK-1, harekatın uzay desteği kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek çözünürlüklü uydu görüntü desteğinin sağlanmasında, uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji kazanımı, uzman insan gücü ve altyapısının geliştirilmesi, orman alanlarının kontrolü, doğal afet sonrası en kısa sürede hasar tespiti, coğrafi harita verilerinin üretilmesi gibi pek çok sivil faaliyet alanında da ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlandı."

Etiketler GÖKTÜRK-1 uzay uzayda uydu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nurgül Yeşilçay'ın 16 kilo verdiren sırrı belli oldu
Polis, öğretmen, hemşire... 5 aylık enflasyona göre zamlı maaşlar hesaplandı
Ölümlü Dünya 2 gişenin zirvesine oturdu
2023'ün en başarılı belediye başkanları anketi açıklandı
Akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine zam, zam, zam!
Marmara Bölgesi'ni yeniden deprem korkusu sardı: ''7 ilimizi vuracak!''
Sahiplerine servisin yolunu unutturan otomobiller belli oldu
Bilim kurgu değil gerçek: Yüzen müze kapılarını açtı
Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti
E-5'te reklam panosu olarak kullanılan o bina yıkılıyor