SpaceX ve NASA tarafından gerçekleştirilen, ''insanlı ilk operasyonel uçuşun'' astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan, Dünya'ya döndü.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) ve ünlü girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX görevi için, dört astronotu Crew-2 görevi kapsamında uzaya gönderdi.

Uzay istasyonunda 6 ay süren görevde, 3 Amerikalı, ve 1 Japon astronot yer aldı.

Astronotların olduğu kapsül, bugün Florida açıklarına indi.



Bu dönüş, Apollo 8'in Pasifik Okyanusu'na 27 Aralık 1968'de inişinden bu yana, ilk defa ABD mürettebatlı bir uzay aracının denize inişi olarak kaydedildi.

DHA