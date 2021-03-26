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İlk tweeti satın almıştı! Türk iş insanından Mona Lisa benzetmesi

2.9 milyon dolar vererek, Twitter'da atılan ilk tweeti satın alan Türk asıllı iş insanı Sina Estavi'ye "Bir tweete niye bu kadar verdiniz?" sorusu soruldu.

Türkiye kökenli iş insanı Sina Estavi "Bir Tweete neden bu kadar para verdiniz?" sorusunu yanıtladı.

Estavi, 'Akıllı bir yatırım yaptığını' söyledi. Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su olan 29 yaşındaki iş insanı, satın aldığı Tweeti Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosuna benzetti.

Estavi, "Bu bir dijital varlık olarak insanlık tarihinin bir parçası. Bundan 50 yıl sonra insanlık tarihinin ilk tweetinin fiyatının ne olacağını kim bilebilir" dedi.

Estavi'nin en yüksek fiyatı vererek satın aldığı Tweetten elde edilen gelir Doğu Afrika'daki yoksullara yardım eden bir kuruluşa bağışlanacak.

Etiketler ilk tweet mona lisa benzetme
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