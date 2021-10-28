“Instagram hesabım çalındı ve ne yapacağımı bilmiyorum.” diyorsanız bu yazıyı mutlaka okuyun. Sosyal medyanın en bilinen platformlarından biri olan Instagram, milyonlarca takipçisi bulunan pek çok hesaba ev sahipliği yapar.

Bu hesaplar, hem sosyal açıdan hem de maddi açıdan kullanıcılarına büyük kazançlar sağlar. Durum böyle olunca çok takipçili Instagram hesapları kötü niyetli kişiler için birer hedef hâline gelir.

Böyle bir durumda ise “Instagram hesabım çalındı, ne yapmam gerekiyor?” diye kara kara düşünmek yerine izlenmesi gereken birkaç basit yol bulunur. Elbette, en etkili sonuç için Instagram hesap kapatma işlemlerini uygulamak gerekir. Hesap kurtarma ve sosyal medya hesaplarını koruma altında tutma için deneyimli danışmanlara başvurmak en etkili yollardan biri olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte, Instagram hesabınızı kurtarmak ve zararınızı önlemek için birkaç farklı adımı gerçekleştirmeniz gerekir. İşte, “Instagram hesabım çalındı, nasıl geri alabilirim?” sorusunun ayrıntılı yanıtı!

Instagram Hesabım Çalındı, İlk Olarak Ne Yapmalıyım?

Sosyal medya hesapları günümüzde oldukça kıymetli ve bu nedenle güvenliklerinin sağlanması için de çeşitli yollara başvurmak gerekebilir. Bununla birlikte, özellikle Instagram hesaplarının çalınması, şikayetler ile kapatılması gibi durumlar oldukça sık yaşanır. Peki, Instagram hesabınızın çalındığını nasıl anlarsınız? Bunun için hesabınıza erişim yollarının birkaç versiyonunu denemeniz gerekir. Söz konusu adımlar ise şunlardır:

Instagram anasayfasına gelin ve “Giriş yap” butonuna tıklayın.

Orijinal kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapmayı deneyin.

Bu aşamada Instagram algoritması hesabın bulunamadığını size haber verecektir.

Bu aşamada “Giriş yapmak için yardım al” butonuna tıklayın, kendi şifre ve kullanıcı adınız ile yeniden giriş yapmayı deneyin.

Eğer tüm bu adımların sonunda başarı sağlayamıyorsanız, Instagram hesabınızın çalındığını anlayabilirsiniz.

“Instagram hesabım çalındı, peki şimdi ne olacak?” diye düşünmeye başlamadan önce hesabın kısa sürede size dönmesi için Medyakoruma gibi bir şirketten destek almanız gerekir. Bu sayede, hesabınızdan size prestij kaybı yaşattıracak paylaşımlar yapılmadan ya da kişisel bilgileriniz risk altına girmeden kurtarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Çalınan Instagram Hesabımı Kapattırmak İçin Neler Yapmalıyım?

Instagram, oldukça karmaşık bir algoritmaya sahiptir ve bu nedenle hesap hareketleri kısa sürede sosyal medyadaki pozisyonunuzun değişmesine neden olur. İşte tam da bu yüzden “Instagram hesabım çalındı.” endişesi ile zaman kaybetmeyin ve hesap kurtarma işlemi için hızla harekete geçin.

Bu aşamada yapabileceğiniz iki işlem bulunur. İlki Instagram hesap kapatma işlemi gerçekleştirmek, ikincisi ise hesabı kurtarıp kullanmaya devam etmek. Çalınan hesabınızı kapattırmak için yapmanız gerekenler ise şu şu şekilde:

Hesabınızın ismi yüksek ihtimalle değişmiş olacağı için ilk olarak bu ismi arkadaşlarınız vasıtası ile tespit edin.

“Instagram Destek” kısmına ayrıntılı bir açıklama ile “Instagram hesabım çalındı.” bilgisini verin.

Ardından çalınan hesabı Instagram şikâyet kısmını kullanarak şikayet edin. Çok sayıda şikâyet bildirimi alan hesap, Instagram tarafından kapatılacaktır.

Instagram Hesabımı Geri Almak İçin Ne Yapmalıyım?

Eğer “Instagram hesabım çalındı ve hesaba yeniden erişim sağlamak istiyorum.” diyorsanız sorunun çözümü, yeniden Instagram ile bilgi paylaşımı yapmaktan geçer. Bunun için Instagram’ın giriş sayfasına tıklayın ve “Giriş yapmak için yardım al” kısmına erişim sağlayın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeyi deneyin, ardından çalınan hesabınızın yeni adı ve şifreniz ile giriş yapmaya çalışın.

Başarısız giriş işlemlerinin ardından “Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?” şeklinde bir uyarı ile karşılaşırsınız. Bu uyarıyı seçerek formlar kısmına gelin ve size sorulan soruları yanıtlayın. Böylece Instagram hesabınızı geri almak için resmî başvurunuzu oluşturmuş olacaksınız. Başvurunun ardından genel olarak 1-2 gün içerisinde geri dönüş almanız mümkündür. Bu aşamada açıklamalarda pek çok ayrıntıya yer vermek, hesabınızı geri almayı garantilemek için etkili bir yoldur.