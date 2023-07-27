iPhone 15'in tahmini fiyatı belli oldu

Apple'ın son telefonu iPhone 15 için fiyat tahminleri belli oldu.

Teknoloji devi Apple, yeni telefonu iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri için önemli değişiklikler ve güçlü dahili parçalar planlıyor. Bu değişikliklerin maliyeti artırması bekleniyor ve bir analiste göre iPhone 15 Pro'nun fiyatı 100 dolar, iPhone 15 Pro Max'in fiyatı ise 200 dolara kadar artabilir.

Wccftech'in haberinde aktardığı bilgilere göre, yeni iPhone modellerinde TSMC'nin 3nm sürecine dayanan daha hızlı A17 Bionic işlemci ve 5. sınıf titanyum kaplama kullanılacak. A17 Bionic çipi ve titanyum kaplama, önceki modele göre maliyeti artıracak ve bu nedenle Apple'ın fiyatları artırması gerekebilir.

Şu anki fiyatlar iPhone 14 Pro için 999 dolar ve iPhone 14 Pro Max için 1.099 dolar olarak belirtiliyor.

Yeni iPhone'ların fiyatlarının ise şöyle olması bekleniyor:

iPhone 15 Pro Max: 1.299 dolar

iPhone 15 Pro: 1.099 dolar

iPhone 15: 799 dolar

iPhone 15 Plus: 899 dolar

iPHONE 15 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple'ın iPhone 15 serisini Eylül ayında yeni Apple Watch Series 9 ile birlikte duyurması bekleniyor. Ancak, bu fiyat tahminlerinin sadece spekülasyon olduğu unutulmamalı ve kesin bilgilerin Apple tarafından açıklanmasının beklenmesi gerekiyor.