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Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı

Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı

Sosyal medyada gündeme ve siyasete dair yaptığı yorumlarla gündemde olan 'Jahrein' mahlaslı Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı askıya alındı.

Jahrein adıyla yaptığı yayınlarla büyük kitlelere ulaşan, son dönemde ise siyasi konulardaki yorumlarıyla gündem olan Ahmet Sonuç'un (Jahrein) Twitter hesabı askıya alındı. Yüz binlerce takipçisi bulunan ve Twitter onaylı hesaba, Sonuç'un takipçileri ulaşamıyor.

Sonuç'un askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi.

Son olarak 726 bin takipçiye sahip olan Ahmet Sonuç'un hesabının geri gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Instagram hesabından video paylaşan Jahrein, Twitter hesabının kapatıldığını doğrulayarak artık daha fazla Instagram'da olacağını duyurdu.

Etiketler Jahrein twitter
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