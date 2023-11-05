Kasım ayında çıkacak telefonlar belli oldu

Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken, bu ay piyasaya çıkması beklenen telefonlar belli oldu.

Akıllı telefon pazarında Kasım ayında büyük bir hareketlilik olacak. Birçok firma bu ay yeni telefon modellerini çıkarıyor. Özellikle Çin merkezli markaların bu ay içerisinde birçok modelini tanıtacağı görülüyor.

İşte Kasım 2023'te çıkması beklenen bazı akıllı telefonlar:

iQOO 12 Serisi

Oppo A2

Vivo X100 Serisi

Realme GT 5 Pro

OnePlus 12

Redmi K70 Serisi

Redmi 13C ve Poco C65

Samsung Galaxy A15

Honor X50 GT

Infinix Smart 8

Tecno Spark 20 Serisi ve Spark Go 2024