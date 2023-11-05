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Kasım ayında çıkacak telefonlar belli oldu

Kasım ayında çıkacak telefonlar belli oldu
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Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken, bu ay piyasaya çıkması beklenen telefonlar belli oldu.

Akıllı telefon pazarında Kasım ayında büyük bir hareketlilik olacak. Birçok firma bu ay yeni telefon modellerini çıkarıyor. Özellikle Çin merkezli markaların bu ay içerisinde birçok modelini tanıtacağı görülüyor. 

İşte Kasım 2023'te çıkması beklenen bazı akıllı telefonlar:

iQOO 12 Serisi
Oppo A2
Vivo X100 Serisi
Realme GT 5 Pro
OnePlus 12
Redmi K70 Serisi
Redmi 13C ve Poco C65
Samsung Galaxy A15
Honor X50 GT
Infinix Smart 8
Tecno Spark 20 Serisi ve Spark Go 2024

Etiketler akıllı telefon samsung
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