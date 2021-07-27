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LinkedIn’i yasakladılar

LinkedIn’i yasakladılar

Kazakistan, Microsoft'un bünyesindeki sosyal medya platformu LinkedIn'e engel getirdi.

Kazakistan Bilgi ve Sosyal Gelişim Bakanlığı, bir açıklama yaparak LinkedIn’deki sanal kumar reklamları ve sahte hesaplar sebebiyle erişim yasağının uygulandığını açıkladı.

Bakanlık, bazı reklamların ve hesapların kaldırılmasını isterken LinkedIn’in ise bu talebe yanıt vermemesi sonrasında yasaklama kararının alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, bu taleplerin yerine getirilmesi durumunda LinkedIn’e erişimin tekrar açılacağı belirtildi.

LinkedIn, Rusya’da 2016 yılından beri engellenmiş durumda. Moskova yönetimi Rus kullanıcıların verilerinin ülke dışına çıkarılmasından sonra bu kararı almıştı.

Etiketler LinkedIn yasak yasaklama
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