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Meta'da yeni işten çıkarma dalgası

Meta'da yeni işten çıkarma dalgası
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Yakın zamanda 11 bin kişiyi işten çıkartan sosyal medya devi Meta'da ikinci işten çıkarma dalgası başlıyor.

Dünyanın en büyük sosyal ağ şirketi, daha verimli olma hedefi doğrultusunda Kasım ayında çalışanların yüzde 13’ünü işten çıkarmıştı.

Şubat ayında konuşan konuya yakın kaynaklar, ilk büyük işten çıkarmasında 11 bin kişiyi işten çıkaran şirketin hedefleri arasında “yataylaşma” hedefi de bulunduğu belirtilmişti. Kaynaklar yöneticilere teşvikler verildiğini ve şirket tarafından gerekli görülmeyen tüm ekiplerin işten çıkarıldığını ifade etmişti.

Bloomberg’in haberine göre, yeni yapılacak işten çıkarmaların ise finansal hedeflere hizmet ettiği ve bu hamlenin “yataylaşma” ile ilgili olmadığı belirtiliyor.

Reklam gelirlerinde bir yavaşlama gören ve sanal gerçeklik platformu olan Metaverse alanına odaklanan Meta, genel müdürlerden ve yardımcılarından işten çıkarılabilecek çalışanların listelerini yapmalarını istiyor. İşten çıkarmaların bu aşaması önümüzdeki hafta içinde tamamlanabilir.

Mark Zuckerberg, 2023 Meta'nın "verimlilik yılı" olarak adlandırdı ve şirketin geçen hafta tamamlanan performans incelemeleri sırasında bu temayı çalışanlarına iletti.

Etiketler meta facebook instagram whatsapp işten çıkarma
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