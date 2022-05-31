Metaverse'de bir kadın daha istismara uğradı

Tanıtılırken adeta bir devrim yaratacağı söylenen Metaverse evreninin güvenliği sorgulanıyor. 21 yaşındaki bir kadın araştırmacının Metaverse'de yarattığı avatar, başka bir kullanıcı tarafından istismara uğradı.

Metaverse kullanıcılarının davranışlarının incelendiği araştırmanın sonu hüsran oldu. Araştırmada, güvenlik balonunun ayarının devre dışı bırakılmasının istendiği özel bir partiye davet edildi. Partide yaklaşık bir saatin ardından kadın araştırmacılardan biri, başka bir erkek avatar tarafından istismara uğradı.

Grubun kampanya direktörü Vicky Wyatt BBC'ye verdiği demeçte, "Kullanıcılar üzerinde hala gerçek bir etkisi var" dedi.

Araştırmacı ayrıca başka bir kullanıcı size dokunduğunda, el kumandalarının titreşerek rahatsız edici bir fiziksel deneyim yarattığını kaydetti.

Rapor, sanal gerçekliğin kadınlar ve marjinal gruplar için güvensiz olabileceğine dair endişeleri artırıyor. Araştırmacılar ayrıca Horizon Worlds'de homofobik ve ırkçı hakaretler yaşadıklarını ve platformda silah şiddetine tanık olduklarını bildirdi.

Öte yandan Metaverse'de yaşanan ilk cinsel saldırı olayı bu değil. 2021'de bir psikoterapist ve araştırmacı olan Nina Jane Patel, Horizon Worlds'te cinsel saldırıya uğradığını bildirdi.

Horizon Worlds şu anda yalnızca ABD ve Kanada'daki kullanıcılar tarafından kullanılabilir.