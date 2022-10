Metaverse'te dünyanın ilk akaryakıt istasyonu Türk markasından

Sektörde yenilikçi ve şaşırtan hizmetleri ile öne çıkan yüzde 100 Türk markası Aytemiz, Metaverse’ün en popüler evreni Decentraland‘te açtığı istasyonla dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

Akaryakıt sektörünün önde gelen ve yüzde 100 yerli markası Aytemiz, teknolojiye ve geleceğe yönelik yaptığı yatırımlarla sektörde farklılaşmaya devam ediyor. Aytemiz, Metaverse’teki en popüler evren olan Decentraland’te 139,-72 koordinatlarında açtığı akaryakıt istasyonuyla dünyada Metaverse evrenine giren ilk akaryakıt şirketi oldu.

Decentraland evrenindeki Aytemiz istasyonunun ziyaretçileri hem yeni bir istasyon deneyimi yaşayacak hem de istasyonda yer alan uygulama ekranları üzerinden sunulan özel kod ile yıl sonuna kadar Aytemiz Vaay uygulamasındaki indirime ek, yüzde 50 avantajlı akaryakıt alma fırsatına sahip olacaklar.

Metaverse’ün kullanıcıların sanal ve gerçek dünyayı aynı anda deneyimleyebildiği bir tür yeni gerçeklik olduğunu hatırlatan Aytemiz Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “Metarverse’ün ilk akaryakıt istasyonunu Decentraland içindeki popüler alanlardan biri olan ve şu anda aylık 280 bin kişi tarafından ziyaret edilen Dragon City isimli tema parkın yanına kurduk. Özellikle erişimi kolay ve eğlenceli bu yeni sanal deneyimin herkesin çok ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Bu yeni sanal dünyanın, e-ticaret de dahil, tüm ticareti yeniden değiştireceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde market ve akaryakıt alışverişlerimizi çok daha kişiselleştirilmiş deneyimlerle gerçekleştirmek mümkün olacak. Metaverse evreninde yer alan dünyanın ilk akaryakıt markası olarak geleceğe kendimizi bugünden hazırlıyor, sunacağımız deneyimlerle rekabette ön plana çıkmak istiyoruz. Bu tür teknoloji odaklı projelerin gençlerin daha fazla ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Geleceği sahiplenen farklı projelerle sektörümüze öncülük etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Metaverse’e özel akaryakıt: MetaFuel

Aytemiz’in Metaverse için özel olarak konumlandırdığı yakıt hakkında da bilgi veren Demirağ, bunun tüm dünyada sektör için bir ilk olduğuna dikkat çekti. Demirağ, “Geleceğin yakıtı konsepti ile ‘MetaFuel’ yakıtına ilk defa bu istasyonumuzda bir pompa adasında yer verdik. Teknoloji meraklıları AR teknolojisi sayesinde MetaFuel pompa adalarını, akıllı cihazları vasıtası ile deneyimleme ve görme fırsatını yakalayabilecekler. Dünyadaki ticaret yapma şeklinin tamamen değişeceği yakın gelecekte Metaverse için geliştirilen ürünleri bu evrendeki alanları ziyaret ederek ve kendi özel para birimleriyle satın almak mümkün olabilecek. Dönüşen dünyada şirketler, toplam cirolarının ve kârlarının büyük oranını bu sanal evrenlerdeki faaliyetlerinden elde edecekler” diye konuştu.

Decentraland’teki ilk akaryakıt istasyonunda Aytemiz Vaay uygulamasının yanı sıra Self Servis, Motorcu Dostu İstasyon ve elektrikli araç şarj noktası gibi Aytemiz’in müşterilerine sunduğu tüm şaşırtan ürün ve hizmetler de yer alıyor. Aytemiz’in yeni ve modern konseptli ON 7/24 Market’inin de bulunduğu istasyonda Aytemiz’in katkılı yakıtı Optimum da tanıtılıyor. On the Wash bölümünde ekspres araç yıkama hizmeti vurgulanırken, Aytemiz istasyonlarında satışı gerçekleştirilen lider madeni yağ markası olan Castrol’ün ürünleri de marketteki raflarda sergileniyor. Elektrikli araç şarj noktasında ise yenilenen tasarımıyla yüzde 100 elektrikli ve 440 km WLTP (Hafif Taşıtlar İçin Dünya Genelinde Uyumlu Test Prosedürü) menzile sahip olan MG’nin yeni ZS EV modeliyle gelecekteki dönüşüm vurgulanıyor.