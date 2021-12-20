Mobil Uygulamaların Geleceği: SuperApp

Finansal servislerin yeni nesil teknolojiyle harmanlandığı günlerde, herhangi bir işlem yapmak için pek çok farklı uygulama kullanıyoruz. Hatta neredeyse her kurum ve kuruluşun, marka veya mağazanın kendine ait uygulamaları bulunuyor.

Bu durum işlem hızı, güvenilir alışveriş ve hizmet talebi için avantaj sağlarken; sayısız uygulamayla her defasında farklı kayıt işlemleri yapmak ve bu uygulamaları cihaz hafızalarının el verdiğince kullanmak gittikçe zorlaşıyor.

Ancak artık alışveriş, ödeme ve satın alımlarınız için ayrı ayrı uygulama ve alanlara ihtiyaç duymadan tek ekran üzerinden işlem gerçekleştirmek SuperApp teknolojisi ile mümkün.

SuperApp’in Ortaya Çıkışı

2010 yılında BlackBerry markasının kurucusu tarafından adı verilen SuperApp konseptinin özü aslında mobil uygulamaların çoklu işlev özelliği kazanmasıdır. Bir mobil uygulamanın ürün/hizmet amacı haricindeki farklı bir kategoride de kullanım sağlaması fikri; Süper Uygulama konseptinin ortaya çıkışında büyük rol oynamıştır.

Aynı ekran üzerinden alışveriş yapabildiğiniz ve sipariş verip talimat oluşturabildiğiniz bu sistem sayesinde tek uygulamayla pek çok farklı işlevden faydalanabilirsiniz.

SuperApp’lerin Özellikleri

SuperApp’lerin en önemli özellikleri dijital finans dönüşümünde kilometre taşı olmalarıdır. Bütçe tasarrufu planlarınızdan uzun vadeli birikimlerinize, günlük ödeme işlemlerinizden ileri tarihli talimatlarınıza değin ihtiyaç duyduğunuz işlemler için tek uygulama kullanmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz. Bu sayede günlük ya da ileri tarihli işlemler için kategori fark etmeksizin SuperApp’e tanımlanan ödeme yöntemlerini kullanabilirsiniz.

SuperApp’ler aynı zamanda online alışverişleriniz için güvenli ortam sağlama özelliğiyle ön plana çıkarlar. Böylece yapmak istediğiniz işlemler için ihtiyaç duyduğunuz güvenilir sanal ortamın garantörü SuperApp uygulamanız olur.

Güvenemediğiniz ancak ihtiyaç duyduğunuz ürün/hizmeti sunan adresler yerine; SuperApp uygulamanız aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz işlemlerde tüm bilgileriniz güvenle saklanır. Böylece herhangi bir hak ihlaline uğramanız engellenmiş olur.

Öte yandan uygulamalar sebebiyle hafıza yönetimi zorlaşan akıllı cihazlar için SuperApp’ler ek hizmetleri sayesinde az hacimle çok işlev sunan bir özelliğe sahiptir.

Başarılı SuperApp Örnekleri

Dünyanın teknoloji devleri artık Süper Uygulama konseptinin kapsamlı versiyonları için yarış halinde. Çünkü yalnızca verdikleri ürün/hizmet kategorilerinde değil; farklı kurum ve kuruluşların, alışveriş veya sanal mağaza adreslerinin de kendi bünyelerinde bulunmasını sağlayan anlaşmalarla her geçen gün hizmet ağını genişletmeye devam ediyorlar.

Bu markalar arasında ilk sırada elbette dünyada en fazla kişiye ulaşan SuperApp’lerden biri Alipay yer alıyor. Ardından indirilme sayısı ve kullanım konforunda tam not alan WeChat var.

Başarılı SuperApp olma yolunda emin adımlarla ilerleyen teknoloji markalarına ait uygulamalar, bu unvanı alabilmek için elbette incelikli bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Özellikle indiren kişilerin kullanım memnuniyetini kazanmayı hedefleyen pek çok uygulama başarılı SuperApp’ler arasında yer almak için ilerlemelerini hız kesmeden sürdürüyor.

Türkiye’de de son dönemde hız kazanan SuperApp yarışında öne çıkan uygulamaların, küresel standartlara uygun hizmet sunma anlayışı onları dijital finansın vazgeçilmezi haline getirdi. Sizin de kullandığınız her uygulamanın ihtiyaç duyduğu bilgi girişi ve kayıt işlemleri vaktinizi alıyor ve size güvenli bir ortam sağlamıyorsa, Süper Uygulama kullanımı tüm bu sorunları ortadan kaldırmanız için yeterli.