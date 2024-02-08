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NASA, 530 personelinin işine son verdi

NASA, 530 personelinin işine son verdi
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) California eyaletindeki laboratuvarda çalışan 530 personelinin işine son verdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bütçe kesintileri nedeniyle California eyaletinde bulunan Jet Tahrik Laboratuvarı'ndaki (JPL) 530 çalışanını işten çıkarttı.

NASA'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Ajans bütçe kesintileri nedeniyle yüzde 8'lik bir küçülmeye gitti.

Bütçe kesintisi çerçevesinde, JPL'de görevli 530 personelin işine son verildi.

JPL Güney California Direktörü ve Misyon Sorumlusu Laurie Leshin, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, işten çıkarma kararını "üzücü ancak gerekli" olarak nitelendirdi.

Leshin, kararın, bütçe kesintileri ardından harcamalarda kısıtlamaya gitmek amacıyla alındığını ifade etti.

Bütçe kesintisinden etkilenen, Mars'tan kaya ve toz örnekleri toplayıp Dünya'ya getirmesi planlanan "Mars Sample Return" (MSR) misyonu dikkati çekiyor.

Bu misyonla NASA'nın Mars'a insan göndermesine yönelik hazırlık sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Etiketler ABD JPL NASA işten çıkarma
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