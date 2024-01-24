Netflix en ucuz reklamsız aboneliğini kaldırıyor

Dijital içerik platformu Netflix, ikinci çeyrekte Kanada ve İngiltere'de en ucuz reklamsız planını kaldıracağını duyurdu.

Dijital içerik platformu Netflix, yayınladığı son çeyrek raporunda 2024 yılının 2. çeyreğinden itibaren en ucuz reklamsız 'temel' planının Kanada ve İngiltere'de tamamen kalkacağını duyurdu.

Netflix, geçtiğimiz temmuz ayından bu yana bu kademeye yeni abonelik almayı durdurmuştu, ancak artık mevcut abonelerin de bu planda kalmaya devam edemeyeceği duyuruldu.

Aylık 11.99 dolar olan reklamsız temel plan aboneliğinin artık son bulması sonrası, abonelere Netflix'in en ucuz reklamsız planı olarak aylık 15.49 dolarlık seçenek kalacak.