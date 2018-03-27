Özel günlerde ''yapay meteor yağmuru'' sürprizi

Japonya merkezli bir şirket, özel günlerde kullanılabilmesi amacıyla yapay meteor yağmuru hizmetini kullanıma sunacağını açıkladı. Ancak yapay meteorların fiyatı oldukça pahalı.

En güzel ve özel günlerinizin gökyüzünü ışıl ışıl aydınlatan meteorlar ile süslenmesini ister miydiniz? Japon şirket ALE tarafından kullanıma sunulan hizmet sayesinde bu artık mümkün

2016 senesinden beri yapay meteor yağmuru oluşturmak adına çalışmalar yürüten ALE, uzaydan bırakılan nesnelerin yeryüzüyle arasındaki mesafenin üçte birini katettikten sonra meteor gibi parlamaya başlayacağını belirtmiş ve yapay meteor yağmurlarının yapılabileceğini söylemişti. Şirket, bırakılan nesnelerin yapısına bağlı olarak meteorların farklı renklerde olacağından da söz etmişti. Örneğin bakır yeşil renk, baryum ise mavi renk oluşturuyordu. ALE, tüm planlarını açıklamasının ardından yaklaşık 1000 adet yapay meteoru tek bir uyduyla uzaya çıkarmanın 300 milyon dolar maliyeti olacağını belirtmişti.

Yaklaşık 2 senedir bu planlarıyla ilgili sessizliğini koruyan şirket, 2019 senesinde yapay meteor yağmuru yapmaya başlayacağını duyurdu. Toplamda 300-400 adet yapay meteor taşıyan bir uyduyu uzaya gönderecek olan şirket, belirlenen bölgelerde 15-20 adet meteordan oluşan meteor yağmurları oluşturacak. Şimdilik küçük bir meteor yağmurunun fiyatıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı, ancak ilk tahminler şehirlerde düzenlenen havai fişek gösterilerine kıyasla meteor yağmurunun daha ucuz olacağı yönünde. Büyük havai fişek gösterilerinin 50 bin ile 100 bin dolar arasında maliyete sahip olduğu biliniyor