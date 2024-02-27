Samanyolu benzeri bir galaksi keşfedildi

Gök bilimciler, Samanyolu'ndan daha büyük ve yaşlı bir galaksi keşfetti.

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) samanyolu benzeri bir galaksi tespit etti. Samanyolu'ndan daha büyük ve yaşlı olan ZF-UDS-7329 isimli galaksinin yaklaşık 13 milyar yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor.

Bu keşif, evrenin ilk çağlarını incelemek için yapılan James Webb Uzay Teleskobu'nun önemini gösteriyor.

Özellikle dikkat çekici olan, henüz karanlık madde oluşmamasına rağmen bu büyüklükte bir galaksinin evrenin erken dönemlerinde oluşmuş olması.

Araştırmacılar,bu keşfin evrenin ilk dönemlerinde nasıl bu kadar hızlı oluştuğuna ve geliştiğine dair mevcut anlayışlarını zorladığını belirtiyorlar.

EVRENİN NASIL OLUŞTUĞUNU GÖSTEREBİLİR

ZF-UDS-7329'un varlığı, evrenin erken evrelerindeki yıldız ve galaksi oluşumunu anlamak için önemli ipuçları sunuyor.

Ancak, ZF-UDS-7329 gibi galaksilerin ne kadar yaygın olduğunu ve gerçek boyutlarının ne olduğunu anlamak için daha fazla araştırma gerekiyor.

Araştırmacılar, gelecekte daha fazla gözlem yapmayı ve bu galaksinin nasıl oluştuğuna dair daha fazla bilgi edinmeyi planlıyorlar.