Selçuk Bayraktar duyurdu: İşte Türkiye'nin ilk yapay zeka modeli

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk yapay zeka modelini duyurdu.

Yapay zeka, teknolojinin sunduğu bir imkan olarak son zamanlarda büyük ilerlemeler kaydetti. Microsoft, Google ve OpenAI gibi devlerin yanında yerli şirketler de bu alanda çalışmalar yapıyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yakın zamanda resmi X (Twitter) hesabından Türkiye’nin büyük dil modeli T3Ai’le’yi tanıttı.

TÜRKİYE’NİN YAPAY ZEKA DİL MODELİ: T3AI'LE

Bu dil modeli, Türkçe için özel olarak tasarlandı ve kendine ait bir sosyal medya hesabı da var.

Sosyal medya hesaplarında belirtildiği üzere bu büyük dil modelinin gelişimine herkes gönüllü olarak katkı sağlayabilir ve destek verebilir.

Selçuk Bayraktar'ın yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

Türkiye'nin Büyük Dil Modeli: @T3Aile

Türkçe için geliştirdiğimiz dil modeline gönüllü olarak katkıda bulunabilir, ilerlemesine destek olabilirsin️