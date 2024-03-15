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Sızdırıldı: Instagram'a bomba özellik geliyor!

Sızdırıldı: Instagram'a bomba özellik geliyor!
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Meta şemsiyesi altındaki sosyal medya devi Instagram, merak uyandıran bir yenilikle gündeme geliyor. Önceden platforma eklenecek yenilikleri sızdırmasıyla tanınan sosyal medya uzmanı Alessandro Paluzzi, Instagram'ın kullanıcılara geçmiş paylaşımı özelliğini sunacağını duyurdu. Ancak, bu özellik henüz test aşamasında bulunuyor.

Instagram, WhatsApp, Facebook ve Threads'ı bünyesinde barındıran Meta'dan Instagram'a çok konuşulacak bir özellik geliyor. Yakın zamanda kullanıcılara sunulması beklenen yeni özelliği, sosyal medya uzmanı Alessandro Paluzzi duyurdu. 

Daha önce platforma gelecek özellikleri sızdırmasıyla tanınan Alessandro Paluzzi, şimdi de Post to the past (Geçmişte paylaş) özelliğini X hesabından paylaştı. 

Yeni gelecek Post to the past özelliği ile artık geçmiş tarihte bir paylaşım yapılabilecek. Böylece unutulan ya da sonradan karar değiştirilip paylaşılmak istenen bir gönderi, geçmişten istenilen bir tarihte paylaşılabilecek.

Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman uygulamaya koyulacağı ise merak konusu... Elbette böyle bir özellik kötüye kullanıma açık olup insanların kullanıcıları yanıltabileceği düşüncesini de akıllara getiriyor. 

Etiketler instagram özellik geçmiş paylaşım
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