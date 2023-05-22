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Teknoloji devi Meta'ya 1.3 milyar dolar ceza

Teknoloji devi Meta'ya 1.3 milyar dolar ceza
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Avrupa'daki verileri ABD'ye aktardığı tespit edilen Meta'ya 1,3 milyar dolar ceza kesildi.

Avrupa Birliği'nin Meta'ya kesmesi beklenen cezanın miktarı belli oldu.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı kuruluşu Meta'ya verileri ABD'ye aktardığı için 1,3 milyar dolar ceza verildi. 

Birliğin İrlanda'daki ofisi Veri Koruma Komisyonu tarafından açıklanan ceza şimdiye kadar bir şirkete kesilen en yüksek miktar. Önceki rekor 746 milyon euroyla Amazon'a aitti. 

VKK ayrıca Meta'ya veri akışını durdurması için beş ay süre verdi. Bu süre zarfında veri aktarımı sonlanmazsa şirket daha ağır yaptırımlarla karşılaşabilir. 

Meta cezayı adaletsiz ve gereksiz olarak yorumladı. Şirket cezaya itiraz edeceklerini duyurdu. 

Etiketler meta avrupa birliği abd veri
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