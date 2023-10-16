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Teknoloji devinden şaşırtan icat: Anlık çeviri kalemi tanıtıldı

Teknoloji devinden şaşırtan icat: Anlık çeviri kalemi tanıtıldı
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Çinli teknoloji devi Xiaomi, anlık çeviri yapabilen dijital kalemini tanıttı.

Farklı ihtiyaçlara seslenen pek çok ürüne imza atan Xiaomi, bu sefer de lazer destekli tarayıcıya sahip ve kağıt üzerindeki metinleri tarayarak anlık olarak çeviri yapmayı sağlayan dijital kalemini tanıttı. Burada yer alan kamera sayesinde de fotoğrafları bile algılıyor.

ANLIK ÇEVİRİ DE YAPABİLEN DİJİTAL KALEM
Xiaomi'nin MIJIA Dictionary Pen adını verdiği bu cihaz, sadece kağıt üzerindeki paragrafları çevirmeye olanak sağlamıyor aynı zamanda fotoğrafları da çeviriyor.

Sesli tercümenin de yer aldığı djital üründe şu anda İngilizce, Rusça, Çince, Almanca ve Japonca gibi diller destekleniyor. 

Bu djital üründe aynı zamanda minik bir ekran da bulunuyor. Buradan uygulamalara ulaşmak mümkün oluyor. Söylendiği kadarıyla 96 dolarlık bir fiyata sahip olan cihazla İngilizce ve Çince metinler yüzde 99 oranında başarıyla çevriliyor.

Etiketler xiaomi anlık çeviri kalemi MIJIA Dictionary Pen
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