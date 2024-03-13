Telegram, halka arza hazırlanıyor

Telegram'ın kurucusu Durov, sosyal medya platformunu halka arz yoluyla borsaya açmayı düşündüğünü açıkladı.

900 milyon kullanıcıya ulaşan Telegram, halka arz olma yolunda ilerliyor. Şirketin 39 yaşındaki kurucusu Pavel Durov, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, yatırımcıların firmaya 30 milyar dolar karşılığında satın almayı teklif etmelerine rağmen, sosyal medya platformunu bir halka arz (IPO) ile borsaya çıkarmayı planladığını duyurdu.

Durov, gazeteye yaptığı açıklamada, “Yatırımcılardan potansiyel olarak şirket için 30 milyar dolarlık bir değerleme teklifi aldık, ancak Telegram’ın IPO’su ile ilgili seçenekleri araştırana kadar platformun satışını dışladık.” dedi.

Genel olarak, bir IPO’nun değerini Telegram’ın değerine erişimi demokratikleştirme aracı olarak gördüklerini de söyleyen Durov, halka arzın zamanlaması ve olası yeri hakkında yorum yapmayı reddetti ancak Telegram’ın çeşitli seçenekleri araştırdığını söyledi.