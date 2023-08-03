Temmuz ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, temmuz ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye amiral gemisi telefonların yer aldığı listede hangi marka ve modeller yer aldı?

Kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, temmuz ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı.

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, AnTuTu’nun 1-30 Temmuz arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında yer alan neredeyse tüm telefonlar Snapdragon 8 Gen 2 platformu tarafından desteklendi.

Bu cihazlar arasından Red Magic 8S Pro (1.633.002 puan) birinci oldu. Listenin ilk dört sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11S (1.629.470) , Vivo X90 Pro+ (1.611.508) ve iQOO 11 Pro (1.606.381) olarak sıralandı.

Vivo X90s, Oppo Find X6 Pro ve ZTE Nubia Z50S Pro, Temmuz ayının en performanslı telefonları listesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alırken, listenin son üç ismi ise Vivo X Fold 2, Xiaomi 13 Ultra ve OnePlus 11 oldu.

Alt amiral gemisi listesinde ise Qualcomm yerine çoğunlukla MediaTek'in hakim olduğunu görüldü.

Öyle ki sadece iki model Snapdragon 7+ Gen 2 platformundan destek aldı.

Bununla birlikte listenin ilk üç sırasına Redmi Note 12 Turbo (1.150,430) Realme GT Neo 5 SE (1.131,196) ve iQOO Neo 7 SE (949.4200) yerleşti.

Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şöyle sıralandı; Vivo S17 Pro, Oppo Reno 10 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Xiaomi Civi 3, OnePlus Ace Racing Edition, OnePlus Ace.

Temmuz ayının en performanslı Android telefonları

Red Magic 8S Pro

iQOO 11S

Vivo X90 Pro+

iQOO 11 Pro

Vivo X90s

Oppo Find X6 Pro

ZTE Nubia Z50S Pro

Vivo X Fold 2

Xiaomi 13 Ultra

OnePlus 11

Orta seviyede en güçlü telefonlar

Redmi Note 12 Turbo

Realme GT Neo 5 SE

iQOO Neo 7 SE

Vivo S17 Pro

Oppo Reno 10 Pro 5G

Redmi Note 12T Pro

Redmi K60E

Xiaomi Civi 3

OnePlus Ace Racing Edition

OnePlus Ace